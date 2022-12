I nuovi progettisti della robotica si formano tra i banchi del Manzoni. Grazie alla collaborazione con il , gli studenti potranno sviluppare a scuola competenze utili per il futuro contesto professionale, perché sempre più richieste nel mondo del lavoro.

La robotica entra da protagonista nell’offerta formativa dell’Istituto guidato dalla Dirigente Scolastica .

Straordinarie novità per il “”: a partire dall’A.S. 2023/2024, il progetto per accrescere le competenze STEM degli studenti, uno dei principali obiettivi del sistema scolastico internazionale, oltre che europeo ed italiano. Un modo per insegnare agli allievi i primi elementi di coding e di robotica, rendendo anche più efficaci ed interessanti i contenuti tradizionali.

Primo elemento del progetto è il , grazie al quale gli studenti avranno la possibilità di ottenere una certificazione riconosciuta a livello mondiale ed equiparata a quella dei professionisti.

“” .

La ricca offerta formativa sarà illustrata in maniera dettagliata anche con simulazione di laboratori in occasione dell’open day in programma dalle ore 9,30 alle 13,30.