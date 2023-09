Marcianise. Scaraventata a terra da un rapinatore, adesso è in coma.

Sabato sera, a Marcianise in provincia di Caserta, al ritorno dalla consueta messa vespertina, una signora di circa 82 anni è stata scaraventata per terra, nel corso di un tentativo di rapina.

La signora Angela Marello, insegnante d’arte in pensione, è è purtroppo caduta sul selciato battendo la testa, procurandosi una vasta ferita e perdendo conoscenza.

Trasportata d’urgenza in ospedale è stata ricoverata in terapia intensiva con un forte trauma cranico e in stato di coma causato da un ematoma.

La notizia dell’aggressione ai danni dell’anziana ha suscitato immediatamente molto clamore e sgomento tra i suoi concittadini, l’ex insegnante era notoriamente ben voluta e stimata da tutti.

Il Sindaco del paese – Antonio Trombetta – ha speso da subito parole di solidarietà: “Ultimamente abbiamo registrato episodi di violenza nella nostra città che ci hanno giustamente preoccupato e indignato tutti; dalle risse nelle strade della movida, alle rapine notturne nelle case, fino allo scippo in danno della signora Angela, cui va tutta la nostra trepidante solidarietà…”

Nel frattempo sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri, della stazione locale nel tentativo di indovinare il colpevole.