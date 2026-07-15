ORCHESTRA TOPICA in concerto giovedì 16 luglio

L’Orchestra Topica porta “Magic Umbu” in concerto all’Arena Circus di Piscinola per un viaggio senza confini dal Brasile a Napoli.

Un’occasione unica per vivere la loro energia in uno spazio suggestivo che unisce arte e impegno civile alla periferia creativa della città di Napoli.

La pubblicazione dell’album “Magic Umbu” e le presentazioni in formato vinile presso Kagoshima Records e il live showcase presso Porto Petraio, hanno già acceso i riflettori sulla band. Ora l’Orchestra Topica si prepara a tornare sul palco in formazione completa per una nuova performance live. L’appuntamento è per giovedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Arena Circus del Teatro Area Nord (via Nuova dietro la Vigna, Piscinola).

Dopo lo strepitoso concerto tenuto in full band in occasione della primissima presentazione dell’album presso Porto Petraio, nel pittoresco quartiere che si inerpica sulla collina del Vomero; la band replica l’esperienza dal vivo nella sua interezza, regalando al pubblico la sofisticata energia di un organico al completo.

Un’esplosione di ritmi e contaminazioni attende gli spettatori: dallo choro brasiliano alla canzone d’autore, passando per Napoli, l’Europa e il Mediterraneo in un concerto raffinato che richiama sonorità di stampo cinematografico.

Sul palco, il quintetto eseguirà l’intero album, offrendo una dimensione totalmente nuova rispetto ai precedenti showcase.

“Magic Umbu”, uscito per Retro Music, è il secondo capitolo discografico della band nata nel 2021 da una spontanea roda de choro partenopea.

L’album è un ponte ideale tra le gafieiras di Rio de Janeiro e i vicoli di Napoli, un viaggio a ritmo sincopato dove la tradizione del choro si fonde con i groove dell’afrobeat e l’eleganza delle orchestre da ballo italiane del secondo dopoguerra, rievocando i maestri Gorni Kramer e Piero Piccioni.

La formazione, che unisce tre anime (napoletana, turco-genovese e franco-algerina), è composta da musicisti di spicco della scena indipendente napoletana: Roberto Dogustan (Genova) – chitarra a 7 corde, pilastro armonico del gruppo; Davide d’Alò (Napoli) – clarinetto, già membro dei Posteggiatori Tristi; Joe Zerbib (Parigi) – trombone, con esperienze nei Les Vilains Chicots e nella band napo-balcanica Bagarija Orkestar; Gibbone (Napoli) – percussioni, reduce da esperienze con Gentlemen’s Agreement, Le Loup Garou e Pegaonda; Francesca Diletta Iavarone (Napoli) – flauto e sonorizzazioni teatrali, attiva anche con Fitness Forever, Bassolino, La Niña e I Catechisti.

INFO E BIGLIETTI

Ingresso: 10 euro | 15 euro con consumazione

Prenotazioni: teatriassociatinapoli@gmail.com | Tel. 081 5851096

Servizio navetta: disponibile su prenotazione da Museo – Medaglie d’oro