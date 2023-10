Ancora una volta il Liceo “Manzoni” di Caserta – sotto la direzione della Dirigente scolastica – si conferma protagonista nell’ambito della promozione della causa ambientale.

In partnership con il , il Campus Manzoni da anni si impegna non solo a proteggere l’ambiente, ma anche a motivare le nuove generazioni a svolgere un ruolo attivo nella sua salvaguardia, guidandole nello sviluppo di una solida , sempre più necessaria per la tutela del nostro pianeta e della biodiversità.

L’appuntamento, fissato per ̀ , alle ore 10:30, avrà come tema principale dell’incontro sarà ” “.

Il , , esperto di normativa ambientale e gestioni territoriali, sarà l’oratore principale. Egli guiderà gli studenti manzoniani in un vivace dibattito, volto alla riflessione sulla necessità di superare l’errato paradigma, che considera il saccheggio delle risorse del pianeta come strumento principale per generare flussi economici ed occupazione.

Focus dell’incontro le azioni necessarie per la difesa degli ecosistemi e il recupero di quelli compromessi – con particolare attenzione al territorio locale -, nella consapevolezza del fatto che, nel prossimo futuro, si renderanno necessarie nuove figure professionali, non solo in ambito scientifico, ma anche nel campo umanistico.

Ad aprire e presiedere i lavori la . Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Caserta, . Modererà la discussione , Delegato WWF Italia ETS per la Campania. Il coordinamento organizzativo è stato curato da , docente del Liceo Manzoni e Direttore del Dipartimento di Scienze naturali.

Nota informativa di Gaetano Benedetto – Presidente del Centro Studi WWF Italia ETS.

* Esperto di normativa ambientale, gestioni territoriali, paesaggio e valorizzazioni nell’ottica della sostenibilità dello sviluppo.

* Nel WWF Italia ha ricoperto numerosi ruoli tra cui quelli di Vice Direttore Generale, Segretario Aggiunto e Condirettore Generale.

* Per conto del WWF è membro dell’Osservatorio Nazionale per il Paesaggio presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ed è membro del Consiglio Nazionale dell’Ambiente presso il Ministero dell’Ambiente.

* Direttore Generale del WWF Italia

* Presidente Parco Nazionale del Circeo: lug 2007 – gen 2019

* Presidente Officinae Verdi SPA: apr 2011 – mar 2014

* V.Capo Gabinetto – Ministero dell’Ambiente: mag 2006 – mag 2008

* Presidente Ente Parco Regionale dell’Appia Antica.: mag 1998 – giu 2003

* Assistente Parlamentare – Gruppo Parlamentare Federalista Europeo della Camera dei Deputati: lug 1987 – ott 1990

* Fonte informazioni: profilo LinkedIn