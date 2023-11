Nel cuore delle iniziative prossime a realizzarsi, il Liceo Manzoni – diretto dalla .. -si prepara ad affrontare una tematica di grande attualità nella scuola e nell’università: la .

In linea con la sua costante dedizione alla promozione della parità di genere, il , alle 11:15, nell’ , la presentazione del libro ” ̀ : ̀ ̀” , scrittrice, Dirigente scolastico e membro dell’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici (ANP).

Questo libro rappresenta un’opportunità straordinaria di comprendere i problemi quotidiani, che i giovani affrontano nell’affermare se stessi durante il percorso di studi. La scuola può promuovere azioni concrete per far sì che questo percorso sia sereno? La Carriera ALIAS – sebbene non sia la soluzione definitiva e non risponde totalmente alle esigenze di inclusione – offre una di queste possibilità, permettendo agli studenti di essere riconosciuti con il nome elettivo che rispecchia la loro identità e configurandosi, dunque, come una battaglia di civiltà. L’evento è promosso dalla , responsabile dell’Istituto per le Politiche di Genere e sarà moderato dalla Giornalista .

“Il Liceo Manzoni – afferma la – con il suo impegno costante, mira a creare un ambiente educativo che promuova la consapevolezza e la comprensione delle sfide legate alla parità di genere. Questa iniziativa è solo uno dei molti passi avanti che il Liceo sta intraprendendo per assicurare che i suoi studenti siano ben informati e pronti a contribuire a una società più equa e inclusiva”.