Muore il giovane Giuseppe Mosca, aveva 34 anni originario di Crispino. Era un tecnico dell’Unità di prevenzione collettiva Asl. Risultato positivo al COVID ma purtroppo non ce l’ha fatta, è morto in mattinata. La notizia ha sconvolto i colleghi che speravano di rivederlo presto a lavoro, una volta sconfitto il virus. Ma ciò non è accaduto.