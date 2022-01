4 gare non si giocano per i blocchi delle varie Asl. Il Napoli pareggia a Torino con oltre 10 assenti!

Un turno di serie a molto strano quello che si è concluso ieri sera, in primis per le quattro sfide non giocate e dove ci sarà il 3-0 a tavolino aspettando i ricorsi. Sei sfide invece sono riuscite a giocarsi, su tutte spiccano l’impresa del Cagliari che vince in rimonta contro la Sampdoria e il pareggio miracoloso del Napoli contro la Juventus. Un pareggio che vale come una vittoria considerato che il Napoli aveva ben dieci assenti e una panchina con appena due calciatori della prima squadra. Il Milan si conferma e batte la Roma in casa per 3-1, sfida stupenda invece a Roma tra Lazio ed a Empoli con il risultato finale di 3-3

Risultati: Sampdoria-Cagliari 1-2, Bologna-Inter rinviata, Spezia-Verona 1-2, Lazio-Empoli 3-3, Sassuolo-Genova 1-1, Atalanta-Torino rinviata, Milan-Roma 3-1, Salernitana-Venezia rinviata, Juventus-Napoli 1-1, Udinese-Fiorentina rinviata

