IL TRAGUARDO | A Roma la cerimonia per i quarant’anni di servizio del personale di macchina e manutenzione

Roma, 27 luglio – Presso l’Impianto di Manutenzione Corrente di San Lorenzo nella Capitale, si è svolto l’evento “40 anni in ferrovia”. Una cerimonia formale voluta dalla direzione Business Alta Velocità di Trenitalia per esprimere un sentito ringraziamento ai dipendenti che hanno superato le quattro decadi di servizio effettivo, contribuendo in modo decisivo alla crescita del trasporto ferroviario nazionale. Durante l’evento, la dirigenza ha consegnato ai ferrovieri storici una pergamena di encomio. Alla premiazione erano presenti i vertici della direzione Business AV, tra cui l’ing. Francesco Marciano, la dott.ssa Monia Ricci oltre ai responsabili di struttura delle varie componenti dell’esercizio AV. I dirigenti hanno espresso unanime plauso per la dedizione e la professionalità dimostrate dal personale in questi anni. Un elogio particolare è stato rivolto a coloro che, fin dall’inizio della “scommessa” dell’Alta Velocità, hanno reso possibile lo sviluppo e la realizzazione del network italiano, mettendo a disposizione le proprie competenze per edificare l’attuale e moderna rete infrastrutturale. I vertici aziendali hanno sottolineato come il mutamento delle abitudini di viaggio dei cittadini sia andato di pari passo con una profonda ristrutturazione interna: “Negli anni l’azienda si è trasformata, e con essa le competenze, gli strumenti, le responsabilità quotidiane”.

La crescita aziendale si conferma così fondata sulla valorizzazione del capitale umano quale vero motore dell’innovazione tecnologica. Questa transizione verso i moderni standard di mobilità è stata sostenuta dalla continuità operativa del personale storico, a cui viene riconosciuto il merito di aver consolidato il posizionamento di mercato della società attraverso “esperienza, competenza e senso di responsabilità”, siglando un ideale passaggio di consegne tra la memoria storica e le sfide future. Nutrita e variegata la delegazione proveniente dalla Campania, che ha visto protagonisti i macchinisti che per primi hanno accompagnato lo sviluppo della rete AV fin dall’apertura della tratta Napoli-Roma nel 2005. Tra questi, i macchinisti, Carmine Posillipo (casertano), Mario Antonio Soldi (avellinese), Luigi Abate (salernitano), Giovanni Arena (napoletano) inoltre il professional Palma Lauro, a rappresentare la provincia di Benevento (sebbene non più residente in regione). Oltre al personale di macchina, la Campania è stata rappresentata da Pietro Paolo De Gironimo, professional AV, e da Antonio Grassi dell’impianto manutentivo napoletano. Di forte valore simbolico la nota di encomio impressa sulla pergamena, firmata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio:

“L’immagine che accompagna questa pergamena ricorda da dove siamo partiti e quanto, nel tempo, il nostro lavoro sia cambiato insieme al modo di viaggiare del Paese. Negli anni, l’azienda si è trasformata, e con essa le competenze, gli strumenti, le responsabilità quotidiane. Questo percorso è stato possibile anche grazie a chi, come te, ha dedicato molti anni al proprio servizio, contribuendo con esperienza, competenza e senso di responsabilità a costruire ciò che siamo oggi. Con queste righe desidero ringraziarti per la strada condivisa. Grazie“.

L’effige della pergamena, caratterizzata dal numero “40” su sfondo tricolore, fotografa l’evoluzione stessa del trasporto su ferro in Italia. Il documento riporta in calce una massima fondamentale per il mondo dell’esercizio ferroviario: “ Senno e Ponderatezza ”. Nel gergo tecnico e normativo dei ferrovieri, questo principio rappresenta il modus operandi d’eccellenza: la guida razionale e l’equilibrio che gli operatori devono adottare in situazioni particolari o emergenziali, qualora non vi sia una regolamentazione di riferimento precisa.