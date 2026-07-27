Tragedia nel tardo pomeriggio: recuperato un cadavere in acqua

Triflisco. Tragico ritrovamento nel tardo pomeriggio di oggi 27 luglio, nella frazione di Bellona.

Nei pressi del laghetto del ristorante “Il Borgo dei Mulini” è stato recuperato il corpo senza vita di una persona.

L’allarme è scattato intorno alle 19.40, quando è stata segnalata la presenza di una persona in acqua.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di ricerca e recupero.

Secondo le prime informazioni trapelate, la vittima avrebbe un’età di circa 40 anni.

Al momento, tuttavia, non sono ancora stati confermati né l’identità, né il sesso, né le circostanze che hanno portato al decesso.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella che il corpo possa essere stato trascinato dalla corrente del vicino fiume Volturno fino al laghetto, ma al momento si tratta di una ricostruzione non ancora confermata dalle autorità.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi e le indagini.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine e degli organi competenti a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.