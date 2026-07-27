Sport, Salute e Biodiversità in Irpinia.

Riceviamo dall’Associazione Irpini per l’Irpinia e pubblichiamo.
L’associazione Irpini per l’Irpinia parteciperà allo Sturno Sport Festival con un evento organizzato in collaborazione con la kermesse sportiva, il prossimo 14 agosto alle ore 19. In programma un incontro dedicato al rapporto tra sport, salute e biodiversità. Un confronto su tre livelli:
- le persone, con il legame tra sport e salute orale;
- l’ambiente, con il rapporto tra sport e biodiversità;
- la comunità, con il ruolo dell’associazionismo locale.
Una riflessione condivisa su come sport, prevenzione e tutela ambientale possano rafforzarsi a vicenda, per un’Irpinia che guarda al futuro.