Casertana, si scaldano i motori

La nuova stagione 2026/27 è alle porte. Analizziamo tutte le novità, gli sviluppi del mercato, le date della nuova annata e le aspettative stagionali:

NOVITA’- Ha appena iniziato il ritiro la nuova Casertana targata Vinicio Espinal. Sarà, infatti, il dominicano il nuovo allenatore dei falchetti e si spera più a lungo possibile. Ancora una volta la dirigenza ha puntato su un profilo giovane, sulle orme di tanti recenti predecessori. Dopo una discreta carriera da giocatore, Vinicio ha allenato l’anno scorso la Giana Erminio, compagine eliminata al secondo turno della fase playoff gironi. Alla comunque ottima annata coi milanesi precedono le esperienze tra giovanili (tra cui Lazio primavera, ma come secondo) e serie D (tra cui Folgore Caratese e Gozzano).

MERCATO- Alessandro Degli Esposti è febbrilmente al lavoro per dare una forte ossatura alla squadra, anche perché sono e saranno tante le cessioni. Il più grande scalpore è stato dato dalla partenza di Butic, passato al Bari per 350000 euro. Il croato ha voluto lasciare Caserta, nonostante abbia sperimentato il calore e la passione della piazza. “Core ‘ngrato”, una delle giuste accuse verso re Karlo, ora però – lasciatemelo dire – ex re. Via, tra i tanti, anche Llano (Salernitana), Liotti (Treviso), Proia (Scafatese), Kallon (fine contratto), Heinz (fine contratto), Leone (fine prestito), Girelli (fine prestito), Viscardi (fine prestito). In dirittura d’uscita anche Vano. Fra gli acquisti Belli (difensore centrale), Castelli (punta), Ajayi (punta) e Magro (portiere). Avremo modo di conoscere i nuovi acquisti nei prossimi articoli, quando sarà delineato un quadro più chiaro del mercato rossoblù.

DATE- La suddivisione dei gironi avverrà mercoledì 29 luglio. È certa la presenza di nobili decadute come Bari, Salernitana e Catania, oltre alle mine vaganti Cosenza e Crotone. Molto probabile il dirottamento nel nostro girone dell’Inter under-23, per fare in modo che le seconde squadre “girino” fra i tre raggruppamenti della serie C. Giovedì 30 luglio sarà finalmente il giorno dei calendari. Prima giornata tra il 21 e il 24 agosto, previo disputa del primo turno di coppa Italia di categoria il 14 agosto.

ASPETTATIVE- La Casertana non parte certamente col favore del pronostico, vista la presenza delle squadre già accennate. Le tre favorite – Bari, Salernitana e Catania – partiranno col coltello fra i denti e la loro aggressività è parsa evidente già dal mercato che stanno portando avanti. Nonostante ciò, non si può non puntare alle prime tre-quattro posizioni, visto anche l’ottimismo di come si è conclusa la scorsa stagione. È certo che il mercato sarà l’ago della bilancia. Portare alla corte di Espinal profili “affamati” sarà il primo obiettivo di Degli Esposti. Ma sarà del tecnico dominicano il compito di costruire un gruppo unito, coeso e che faccia sognare anche più di quello di Coppitelli. Le speranze e i presupposti ci sono tutti, per cui non c’è da fare altro che augurare un grande “in bocca a lupo” alla dirigenza, allo staff e ai giocatori di questa fantastica società. Forza Casertana sempre e comunque!

(Foto di Ciro Santangelo)