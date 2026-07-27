Cronaca

Incidente mortale sulla SS18 Cilentana: morto il centauro

Indagini in corso, non si esclude alcuna pista

Di Mario Izzo
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Pomeriggio di tragedia, quello di ieri sera, quando sulla SS 18 Cilentana all’altezza di Vallo Scalo un’auto con a bordo tre giovani ragazzi si è scontrata con una motocicletta. Lo schianto, accaduto nei pressi di Pattano, è stato violentissimo, tanto che si presume che la vittima sia morta sul colpo, sbalzata dalla moto, mentre è in ospedale in gravissime condizioni la sua compagna che viaggiava dietro di lui. Immediati sono giunti i soccorsi, ovvero i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

La vittima è Luigi Viscovo, di circa 60 anni, noto imprenditore di Eboli, ex calciatore della Ebolitana e presidente del Napoli Club di Eboli: la coppia stava rincasando dopo una giornata al mare quando la motocicletta con i due in sella si è scontrata con un’auto, proveniente dalla direzione opposta, e in cui erano presenti tre giovani ragazzi. Dalle prime notizie sembra non escludersi alcuna pista anche se sembra ci si stia focalizzando sulla ipotesi di un sorpasso azzardato o una manovra sbagliata. Dei ragazzi coinvolti, invece, l’autista G. – neopatentato di 19 anni – è stato sottoposto ad alcool test e a drug test. Intanto i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e la Magistratura ha avviato le prime indagini.

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