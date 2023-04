48 Studenti del Liceo Quercia a Palazzo Chigi. Si conclude cosi’ il progetto ” Imparare la Democrazia”

Marcianise. ” . Le Istituzioni pubbliche, più che essere semplicemente un luogo da conoscere e visitare, devono essere considerate una palestra, una scuola di democrazia, utile come modello per valutare “se” i propri comportamenti sono democratici, inclusivi, partecipativi nella vita quotidiana e a scuola. Questo passaggio ha bisogno di una condizione fondamentale: allo studente va riconosciuta la responsabilità di parola e all’eletto il dovere di ascoltarla. Ed e’ proprio tale dimensione, che corrisponde al processo fondato sull’“imparare attraverso” la democrazia.“.

Con queste parole, il Dirigente Scolastico del Liceo ” Federico Quercia”, Dott. Diamante Marotta, ha accolto il rientro della delegazione di n.48 studenti, i quali, sabato 15 aprile 2023, hanno visitato Palazzo Chigi di Roma , seguendo una speciale ” lectio magistralis”, tenuta dai funzionari del Consiglio dei Ministri, nella quale sono stati spiegati agli allievi non solo il funzionamento del Governo ma anche le regole del Cerimoniale poste alla base degli incontri e degli impegni del Presidente del Consiglio.

Accompagnati dalle Proff. Irene Cecere e Giovanna Paolino, i ” Querciani” hanno avuto modo di visitare il Cortile del Palazzo e lo Scalone d’onore al piano terra, la Sala delle Galere, l’ Anticamera del Presidente, la Sala delle Scienze, la Sala dei Mappamondi e la Sala del Consiglio al primo piano.

Un’esperienza entusiasmante per gli studenti di Diamante Marotta che sono stati apprezzati dallo staff del Governo per la capacita’ di confrontarsi con i relatori e per gli interventi.

Si conclude, cosi’, il progetto ” Imparare la Democrazia” , un anno di dialogo diretto ed interattivo che il Liceo ” Federico Quercia”, nei parametri della disciplina Educazione Civica, ha stabilito con gli organi istituzionali italiani ed europei: dal Parlamento Europeo di Bruxelles e di Strasburgo al Governo italiano passando per la Camera dei Deputati e per il

Senato della Repubblica.

” In piena sinergia con le Istituzioni pubbliche -ha concluso Diamante Marotta- abbiamo voluto che gli studenti potessero operare in ambienti istituzionali reali di relazione, di comunicazione, di dialogo interculturale/conflitto e di riflessione concreta su temi cruciali per il loro (e nostro) futuro per perseguire l’obiettivo educativo generale di preparare e responsabilizzare i giovani a vivere da cittadini attivi in una società democratica”.