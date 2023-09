Tutto pronto per la 49esima Edizione del ” Pierino D’Oro ” , festival canoro riservato ai ragazzi fino ai 18 anni , all’arena Ferdinando II di San Nicola , il 17 settembre .

Organizzatore del festival canoro , Enzo Di Nuzzo , il quale ha preso il timone della manifestazione dopo la scomparsa di Pierino Fusco , avvenuta nel 1992, ideatore , nel 1974 , del Pierino D’oro.

Tra la giuria ci sarà il direttore giornalistico di Belvedere news , Fiore Marro.

Curiosi di quello che ci aspetterà durante il festival , abbiamo quindi deciso di intervistare il patron e direttore dell’evento Enzo Nuzzo.

Una delle prime domande è stata : “ Dalla manifestazione canora è emerso qualche nome conosciuto ?”

<<Certamente , tantissimi sono i nomi a partire da Vittorio Remino bassista degli Avion Travel che ha vinto Sanremo 2000, Tiziana Panella che ha partecipato al secondo Pierino D’ro e conduce un programma a LA7 , poi ancora abbiamo Teresa Moccia , Luis Navar , Rossella Zidirro Castrocaro e si è classificata al terzo posto , e tanti altri ancora…>>- ha risposto il direttore.

Ma si sa la curiosità ha sempre fame e quindi gli abbiamo chiesto “Dalla prima edizione a oggi sono tanti anni , i bambini sono cambiati ?”

<<I bambini sono cambiati eccome , ormai sono passati ben quaranta nove anni , all’inizio ricordo , che non c’erano molte scuole di canto e quindi venivano direttamente per la loro bravura , ora negli ultimi venti anni , quasi tutti vengono al Festival già con un ottima base , e soprattutto preparazione per affrontare il canto. I bambini devono confrontarsi , crescere , e maturare , il Festival è un occasione per aprire il bagaglio culturale del bambino alla propria crescita personale>>.

“Questa manifestazione come il giornale di cui è il direttore e anche radio Caserta Nuova sono stati frutto del suo mentore Pierino Fusco , un ricordo di lui a chi non l’ha conosciuto?”

<<I ricordi di Pierino Fusco sono tanti , perché è stato pioniere di tante cose , oltre al Pierino d’oro anche la mascherina d’argento , la prima radio , e io sono felice di averlo incontrato , e sono onorato di portare avanti il suo festival , lui ci teneva tanto…>>

“La manifestazione avrà lo schema di sempre ho avete cambiato qualcosa nel corso degli anni ?”

<<Seguiremo sempre lo stesso modus operandi di sempre , si esibiranno i concorrenti e c’è una giuria che li vota , nel frattempo c’è lo spettacolo, sfilate di moda , scuola di ballo , cantanti , e in ultimo che partecipa quest’anno è Lorena Fernandez , che conosco da quando aveva la tenera età di sei anni , è arrivata a partecipare al programma The Voice Kids , ed è una bella soddisfazione per lei ma anche per me>>… ha concluso emozionato il direttore del Festival.