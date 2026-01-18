71enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e spaccio

Nella tarda mattinata di ieri, sabato 17 gennaio 2026, i carabinieri della Stazione di Caserta, impegnati nell’esecuzione dei provvedimenti definitivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, hanno rintracciato e tratto in arresto un 71enne, residente nel capoluogo, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento, relativo all’espiazione di pene concorrenti, fa seguito a condanne divenute definitive.
Secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo dovrà scontare una pena residua complessiva di cinque anni, cinque mesi e ventotto giorni di reclusione, per reati che spaziano dalle lesioni personali ai maltrattamenti contro familiari o conviventi, fino allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di episodi per i quali la giustizia ha già definito il proprio corso, rendendo necessario l’intervento dell’Arma per dare concreta esecuzione al provvedimento.
Dopo essere stato accompagnato in caserma, l’arrestato è stato sottoposto alle formalità di rito, al termine delle quali i militari hanno provveduto alla traduzione presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.