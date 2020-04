762 istanze buoni spesa giunte al Comune di San Nicola la Strada. Dipendenti al lavoro anche il giorno di Pasquetta

SAN NICOLA LA STRADA – È stata completata nella serata del giorno di pasquetta, martedì 13 aprile 2020, la prima fase dei lavori relativa ai buoni spesa. Il personale dell’ufficio servizi sociali ha lavorato incessantemente anche durante le festività pasquali per completate la fase istruttoria delle 762 istanze.

Per la ripartizione del contributo economico, nel rispetto della ratio della Ordinanza nr. 658/2020 della Protezione Civile, è stata seguita la priorità dei criteri sottolineati dall’Anci Campania, ovvero quelli relativi ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dal Covid–19; il numero dei componenti per ciascuna famiglia e le situazioni reddituali.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha inteso estendere il contributo al maggior numero di persone possibili, conseguentemente l’Ufficio Servizi Sociali ha individuato quattro categorie e precisamente:

· nuclei più esposti agli effetti del Covid (come indicato da voce in domanda)

· redditi pari a zero

· redditi fino a 500 euro

· redditi oltre i 500 euro.

Le singole categorie sono poi suddivise in fasce in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

Restrizioni Covid Privi di reddito Reddito inf. 500 € Reddito sup. 500 €

monoparentali 150 € 140 € 120 € 90 €

2 persone 200 € 190 € 170 € 140 €

3 persone 250 € 240 € 220 € 190 €

4 persone 300 € 290 € 270 € 240 €

Oltre 4 persone 350 € 340 € 320 € 290 €

I buoni spesa, ognuno del valore di 10 euro che saranno forniti ai beneficiari, saranno stampati a cura del personale dell’ufficio servizi sociali, conterranno l’indicazione del Comune di San Nicola la Strada ed il codice fiscale del beneficiario, oltre ad uno speciale codice a barre, che sarà annullato dall’esercente che lo riceverà, con un sistema elettronico.

Il tutto secondo i dettami della piattaforma “unbuonoperte”, consigliata dall’Anci Campania, che prevede come i Comuni aderenti possano generare ed inviare i buoni ai cittadini in sicurezza e trasparenza, volendo anche via mail e su WhatsApp e con nessun rischio per i commercianti, infatti il sistema scarta automaticamente i buoni contraffatti, usati e non validi.

I buoni spesa saranno consegnati a domicilio alla cittadinanza nelle prossime ore, a cura della Polizia Municipale e del Nucleo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, che provvederanno prima della consegna a telefonare agli interessati.