Rainbow, al FaziOpenTheater il racconto di una guerra vissuta sulla pelle

CAPUA – Un monologo che nasce da una storia familiare e diventa riflessione universale sulla guerra. È Rainbow di Francesco Rivieccio, in programma domenica 7 giugno ore 19:00. nell’ambito della VIII edizione del FaziOpenTheater, la rassegna dedicata al teatro, alla danza e alle arti performative diretta da Antonio Iavazzo. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Rivieccio, lo spettacolo prende spunto dalla vicenda reale del nonno dell’autore, arruolato giovanissimo nella Marina italiana durante la Seconda guerra mondiale. Attraverso il ricordo di quell’esperienza, il racconto segue il percorso di un ragazzo costretto a diventare uomo troppo in fretta, tra paura, sacrifici e lotta per la sopravvivenza. Più che una ricostruzione storica, Rainbow è un viaggio nella memoria che invita il pubblico a interrogarsi sulle conseguenze dei conflitti e sulle ferite che la guerra lascia nelle vite delle persone comuni. Una narrazione intensa e coinvolgente che mette al centro l’umanità dei protagonisti e il valore del ricordo. Lo spettacolo, già apprezzato in numerosi festival nazionali, rappresenta il sedicesimo appuntamento della sezione “Teatri d’Innovazione” del FaziOpenTheater e conferma la vocazione della rassegna a promuovere produzioni capaci di coniugare qualità artistica, ricerca e impegno civile.