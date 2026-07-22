Nasce il Caffè letterario itinerante per una cultura dell’inclusione

La cultura come strumento di conoscenza, il dialogo come spazio di incontro, la letteratura come occasione per guardare oltre le apparenze. Nasce con questo spirito il Caffè Letterario Itinerante “Autismo – Solo la conoscenza abbatte il pregiudizio”, un progetto promosso da Diversa-Mente ODV con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle neurodivergenze e, in particolare, dei disturbi dello spettro autistico. Un percorso culturale diffuso che porterà in diversi luoghi del territorio incontri aperti alla comunità, ispirati alla tradizione dei caffè letterari, dove presentazioni di libri, testimonianze, musica e momenti di confronto si intrecceranno per favorire una partecipazione attiva del pubblico. Non semplici eventi frontali, ma occasioni di dialogo autentico tra autori, professionisti, associazioni e cittadini. L’obiettivo del progetto è promuovere una nuova cultura dell’inclusione, capace di contrastare stereotipi e pregiudizi attraverso la conoscenza reciproca e l’ascolto. Una sfida che parte dalla consapevolezza che ogni persona, con la propria storia e le proprie caratteristiche, rappresenta una ricchezza per la comunità. Il primo appuntamento del percorso si terrà in collaborazione con Work in Progress APS di San Cipriano d’Aversa e con il patrocinio morale del CSV Assovoce. Protagonista dell’incontro sarà il libro “L’isola che non c’è” di Amalia Palma, un’opera che invita il lettore a esplorare le sfumature più profonde dell’animo umano, superando le barriere delle apparenze per riscoprire il valore dell’empatia, della comprensione e delle relazioni. La presentazione sarà occasione per riflettere sulle fragilità spesso invisibili, sul tema delle neurodivergenze e sul ruolo che ciascuno può assumere nella costruzione di una società realmente inclusiva. La serata sarà arricchita da letture, accompagnamento musicale e da uno spazio di confronto aperto attraverso la formula “Speak Easy”, un momento nel quale ogni partecipante potrà condividere pensieri, esperienze e domande in un clima di ascolto e rispetto.