Domenico Testa nominato Responsabile Territoriale per San Nicola la Strada

Nell’ambito del rafforzamento della propria presenza sul territorio regionale, i Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale nominano Domenico Testa nuovo Responsabile Territoriale per San Nicola la Strada, realtà della provincia di Caserta. L’incarico punta a consolidare l’impegno dell’associazione nelle comunità locali sui temi della tutela ambientale, della qualità urbana, della partecipazione civica e della valorizzazione del territorio. «Ringrazio il Coordinatore Regionale Ferdinando Palumbo e il Presidente Nazionale Alfonso Maria Fimiani per la fiducia – dichiara Testa – Accolgo questo incarico con responsabilità e con la volontà di contribuire al miglioramento della mia città, promuovendo attenzione e confronto sulle tematiche ambientali». Tra i primi obiettivi vi sarà l’avvio di un dialogo con cittadini, istituzioni, associazioni e attività produttive, a partire da una lettera indirizzata al Sindaco e alla Giunta comunale per aprire un confronto sui principali temi ambientali e sulle possibili forme di collaborazione. Le priorità riguarderanno la gestione dei rifiuti, il potenziamento della raccolta differenziata, il contrasto agli abbandoni incontrollati, il decoro urbano e la cura degli spazi comuni. «Le questioni ambientali devono essere affrontate con prevenzione e responsabilità condivisa – sottolinea Testa – attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini». Particolare attenzione sarà dedicata anche al verde urbano, con l’obiettivo di promuovere politiche di incremento e tutela del patrimonio arboreo, fondamentale per la qualità dell’aria, la mitigazione degli effetti climatici e la vivibilità delle città. «Investire sul verde significa investire sul benessere collettivo e sulle future generazioni», aggiunge Testa. Tra le iniziative rientra inoltre la diffusione della cultura del riutilizzo del cibo attraverso la promozione dei doggy bag nei ristoranti e negli esercizi di somministrazione, per contrastare lo spreco alimentare e valorizzare le risorse impiegate nella produzione degli alimenti. L’attività del nuovo Responsabile Territoriale si inserisce in un progetto più ampio volto a costruire una cultura ambientale partecipata e orientata a trasformare le criticità in opportunità di crescita per la comunità. Come evidenziato dal Presidente Nazionale Alfonso Maria Fimiani nella lettera di conferimento dell’incarico, Testa sarà chiamato a operare con concretezza, equilibrio e spirito di iniziativa, contribuendo allo sviluppo delle attività associative e alla realizzazione di progetti a beneficio del territorio.