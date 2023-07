IC “Gaetano Parente” propone “VianDante”

Ad Aversa si svolgerà il giorno 28/07/2023 l’iniziativa “VianDante”, presso “casa Cimarosa” ad Aversa. Si tratta di una recita itinerante della Divina Commedia, una sorta di staffetta tra i vari paesi che l’attore/docente narrante attraversa in bicicletta.

La Divina Commedia, il viaggio allegorico più stupefacente di sempre, compie un viaggio reale in bicicletta, un mezzo lento e meditativo che lascia aperta l’occasione di incontri.

Questa speciale corrispondenza arriva agli spettatori che ne assimilano il simbolismo, ascoltano, supportano, fanno il tifo e partecipano in prima persona, affascinati dalla bellezza dell’opera che avvicina e fa riflettere su un mistero profondo: che cosa accade dopo la morte? Chi è l’uomo? Quale responsabilità ha nella determinazione del proprio destino?

Recitare a memoria porta a tuffarsi nei versi dalla testa ai piedi, un modo autentico e coinvolgente di sperimentare l’arte poetica, e l’impatto sul pubblico è memorabile. Attraverso la voce si crea una comunione di uomini e donne che, almeno per un po’, vivono appieno il momento presente.

L’evento ha la durata di circa un’ora/un’ora e mezza comprensiva di introduzione al brano, recita a memoria dei versi, spazio per interazione col pubblico (domande, risonanze, riflessioni).

Lo spettacolo vanta negli anni oltre 420 recite pubbliche e un centinaio in occasioni private attraverso itinerari dell’ Italia intera dal Veneto all’Emilia Romagna, alle Marche fino in Puglia e Basilicata ed è stato presentato in diverse rassegne teatrali tra cui, in particolare:

Rassegne estive a Cortina D’Ampezzo (dal 2011)

Ravenna – manifestazione Nazionale “Oltre Dante” (2014)

Carta Carbone Festival di Treviso (2015)

Rassegna settimanale presso la Casa Albergo salice dal 2016 al 2020

Venezia: passeggiate intorno all’Arsenale 2017/18

Videoconferenze per il Museo civico di Ostuni 2021

NOTE SULL’ATTORE PROTAGONISTA:

Giorgio Battistella nato a Treviso nel 1965, si appassiona all’opera di Dante fin dai tempi del Liceo. Insegnante di scuola Superiore è laureato in Teologia e in Scienze dell’educazione con una tesi dal titolo “L’ascolto della Divina Commedia come occasione di crescita e formazione per gli adulti”. Ha frequentato i corsi di dizione della prof.ssa Marina Marsale Biolo e di Gianluca Mancuso. Dal 2013 è membro della Società dante alighieri di Treviso e attualmente docente presso l’IPSIA “Scarpa -Mattei” di s Sttino di Livenza (VE).