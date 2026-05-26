Calici di Viti – Coldiretti

🗞️COMUNICATO STAMPA🗞️

IL PROGRAMMA

MATESE – Cinque appuntamenti (mercoledì 3 – 10 – 17 – 24 giugno e giovedì 2 luglio) per scoprire l’arte del vino, la cultura enogastronomica campana e le eccellenze del territorio nella magica cornice del vigneto di Tenuta Donna Paola, ad Alife (CE). Prenderà il via nel mese di giugno “Calici di Viti – al tramonto in vigna”, un suggestivo itinerario in cinque appuntamenti interamente dedicato all’arte del vino e ai suoi migliori abbinamenti, promosso da Coldiretti Caserta.

Il percorso è stato pensato come un viaggio sensoriale tra le migliori cantine locali e i sapori della tradizione, strutturato per guidare chiunque – dai primi passi fino alla pura curiosità – alla scoperta della cultura enogastronomica in un’atmosfera magica e rilassante al calar del sole.

L’iniziativa segna un momento importante per la valorizzazione del territorio, come sottolinea Giuseppe Miselli, direttore di Coldiretti Caserta:

«Si tratta del primo corso di avvicinamento al vino organizzato sul Matese. Auspichiamo un grande successo e speriamo che gli iscritti siano tanti, perché sarà un modo per mettere a sistema, oltre che le realtà vitivinicole del territorio, anche le altre aziende di prodotti agroalimentari della nostra Campania. Speriamo sia la prima tappa di una lunga serie di iniziative future. Inoltre, ci fa davvero molto piacere collaborare con un professionista stimato agronomo, viticoltore e sommelier AIS Pasquale Lombari, che curerà la guida tecnica degli appuntamenti».

*IL PROGRAMMA*

Lezione 1 – 03/06/2026

Argomento: “La vite e il primo sguardo sul vino”

Presentazione aziende: “Tenuta Donna Paola” e “Il Casolare”

Lezione 2 – 10/06/2026

Argomento: “Degustare non è Bere: il metodo per sentire il vino”

Serata dedicata all’Istituto Tecnico Agrario Angelo Scorciarini Coppola di Piedimonte Matese e dell’Azienda Agricola Falode

Lezione 3 – 17/06/2026

Argomento: “L’alchimia del calice: come l’uva diventa vino”

Presentazione aziende: Cantine Martone e Salumi del Matese Antonucci

Lezione 4 – 24/06/2026

Argomento: “La grammatica del vino: classificare per comprendere”

Presentazione aziende: Antiqua Vinere e Macelleria Maria Mallardo

Lezione 5 – 02/07/2026

Argomento: “L’arte dell’abbinamento perfetto”

Presentazione aziende: Vignai del Casavecchia e Le Campestre

Ospite: Antonella Amodio presenta il suo libro Calici & Spicchi

– Ogni serata prevede un’apericena a cura di Pastificio Martino

Per info e prenotazioni 391 4518785