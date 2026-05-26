Foto. Applausi e grande emozione per lo spettacolo di fine anno all’istituto “Collecini- Giovanni XXIII”

Emozioni in scena a Puccianello: la recita di quinta dell’Istituto “Collecini-Giovanni XXIII” tra applausi e commozione

CASERTA – Ieri pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, si è tenuta la tradizionale recita di fine anno dei bambini delle classi quinte del plesso di Puccianello, appartenente all’Istituto Comprensivo “Collecini – Giovanni XXIII” di San Leucio (Caserta).

La manifestatione si è svolta nel teatro della Parrocchia SS. Nome di Maria (Diocesi di Caserta), concesso gentilmente dal parroco Don Carmine Ventrone per l’occasione. Don Carmine, come sempre, si dimostra un alleato prezioso per la scuola e per i giovani alunni, aiutando costantemente l’istituto e mettendo a disposizione non solo il teatro parrocchiale, ma anche il campo sportivo. Il suo è un lavoro sinergico e costante con la scuola, portato avanti con il solo obiettivo di offrire il meglio a questi ragazzi per la loro crescita e socializzazione. All’evento hanno partecipato con grande entusiasmo i genitori e i nonni dei ragazzi, che si sono molto emozionati nel seguire i propri ragazzi lungo tutta la rappresentazione.

I ragazzi hanno calcato il palcoscenico per presentare il proprio spettacolo, alternando diversi momenti di fronte al pubblico. Tra i passaggi del programma, c’è stato un balletto che ha catturato l’attenzione della platea, raccogliendo gli applausi scroscianti dei genitori e dei nonni presenti per il ritmo e l’impegno dei piccoli ballerini, felici di trasmettere la propria gioia. Un grande e speciale applauso è andato proprio a tutti i ragazzi, che sono stati assolutamente bravissimi ed eccellenti nelle loro performance.

Questo splendido lavoro è il frutto dell’eccellente e instancabile impegno svolto dalle maestre delle classi quinte: Gina Fattore, Simona Tomasetta, Gina Natale e Mariangela Zerbini responsabile di plesso . Questo team, con dedizione, amore profondo per i ragazzi e assoluta professionalità, ha saputo guidare, formare e accompagnare gli alunni in un percorso di crescita davvero eccellente.Un plauso agli instancabili collaboratori scolastici Patrizia e Giovanni sempre attenti e disponibili verso docenti e alunni.

Un evento così riuscito è stato coordinato da una macchina organizzativa impeccabile sotto la guida del Dirigente Scolastico, il Prof. Antonio Varriale, che da ormai 9 anni amministra l’istituto con grande capacità e lungimonanza. Nonostante la complessità di una scuola strutturata su tantissimi plessi — tra cui Ercole, Briano, Puccianello, Sala, San Leucio Casola e Castel Morrone — il Preside ha saputo garantire negli anni standard qualitativi altissimi, valorizzando i numerosi progetti e rendendo l’istituto un punto di riferimento d’eccellenza per tutto il territorio casertano.

All’evento, al fianco del Dirigente, erano presenti le figure chiave della scuola. Un caloroso applauso è andato alla vicepreside Maria Rosaria Perrone, una spalla e un punto di riferimento per il preside, che lo aiuta giorno dopo giorno a portare avanti questa scuola. Fondamentale anche la presenza di Mariangela Zerbini, responsabile di plesso e figura di assoluta eccellenza , punto di riferimento per il plesso di Puccianello.

Grazie a questa squadra straordinaria e all’impegno quotidiano dei docenti, il plesso di Puccianello rappresenta oggi una realtà d’eccellenza, un vero e proprio fiore all’occhiello dell’offerta formativa locale.

Il momento centrale della serata è arrivato quando i ragazzi della quinta hanno preso la parola per salutare ufficialmente le loro storiche maestre e dire addio alla scuola elementare. Adesso i ragazzi passano alla scuola media, e questo stacco così importante si è fatto sentire tutto: profondamente commossi, gli alunni hanno stretto in un grande abbraccio le loro insegnanti, racchiudendo in quel gesto il senso di cinque anni passati a crescere insieme. I ragazzi lasciano un segno profondo nel plesso di Puccianello, pronti a proseguire il loro percorso verso il futuro, forti delle radici e dei valori ricevuti qui.

Al termine dello spettacolo, un caloroso applauso ha tributato il giusto riconoscimento all’impegno dei bambini, delle maestre, dei loro dirigenti e della parrocchia. Una bellissima pagina di festa e di scuola che stringe ancora di più il legame tra le famiglie, e che augura a questi ragazzi – rivelatisi davvero bravissimi ed eccellenti – un futuro ricco di successi per la nuova avventura scolastica che li attende a settembre.