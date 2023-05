A casa di Lucia incontra Mariarosaria Selo

Sabato 27 maggio, all’interno della storica biblioteca Alberto Martucci di Santa Maria Capua Vetere, ha avuto luogo la presentazione del libro “Vincenzina lo sa” della scrittrice Annamaria Selo.

Il libro, ambientato all’interno della fu acciaieria di Bagnoli degli anni 70,vede una ragazza di origini operaie lottare contro innumerevoli ingiustizie sociali.

L’evento patrocinato dall’associazione “a casa di lucia” ha proposto una lettura interpretata dagli associati e una discussione con l’autrice sui temi caldi del libro come: sfruttamento del lavoro, aborto, emancipazione femminile, diritto allo studio.

Il Collegamento con un ex sindacalista dell’acciaieria è stata la ciliegina sulla torta di in organizzazione sempre efficiente e puntuale.