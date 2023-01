Caserta. ” Formazione Subito “, sito in Casagiove in Via Calabria , organizza un CORSO DI CABARETTISTA” . Le lezioni saranno dirette dal noto attore-comico Antonio Fiorillo che metterà a disposizione degli interessati la sua esperienza ultra ventennale. Le iscrizioni sono aperte a tutti , unici requisiti richiesti sono volontà e voglia di divertirsi .

I POSTI SONO LIMITATI . PER INFO RIVOLGERSI : 351 5882171 Anche whatsapp