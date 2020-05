A Casapesenna nasce un campo di calcio sul bene confiscato al boss Venosa

CASAPESENNA – Grazie al grande lavoro fatto dal Comune di Casapesenna in collaborazione con AgroRinasce l’ex centro sportivo confiscato al boss Luigi Venosa, in via Orazio, a Casapesenna, è strato riqualificazione e riconsegnato alla comunità.

In questo campo di calcetto tutti i ragazzi potranno giocare a calcio.

Il sindaco De Rosa dichiara: “Casapesenna con una buona politica sul territorio è passata in pochi anni da terra di camorra a terra di legalità. Questo grande risultato è una chiara dimostrazione che volere è potere”.