VIDEO. Auto prende fuoco sulla statale

Maddaloni (CE) – Paura questa mattina in via Forche Caudine, strada cruciale ad alto traffico veicolare. Ha preso fuoco un’autovettura mentre transitava sulla strada.

Il conducente è sceso subito allertando polizia municipale e vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento.

L’auto è ridotta ad una carcassa. Nessun ferito per fortuna ma solo un po’ di paura tra chi percorreva la strada.

Una colonna di fumo altissimo è stata visibile a lungo dal centro di Maddaloni.

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