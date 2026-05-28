VIDEO. Auto prende fuoco sulla statale

Maddaloni (CE) – Paura questa mattina in via Forche Caudine, strada cruciale ad alto traffico veicolare. Ha preso fuoco un’autovettura mentre transitava sulla strada.
Il conducente è sceso subito allertando polizia municipale e vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento.
L’auto è ridotta ad una carcassa. Nessun ferito per fortuna ma solo un po’ di paura tra chi percorreva la strada.
Una colonna di fumo altissimo è stata visibile a lungo dal centro di Maddaloni.
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