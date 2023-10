Si terrà a Caserta il XII convegno annuale organizzato dall’associazione Toponomastica femminile. Quest’anno si svolgerà in tre giornate, dal 20 al 22 ottobre 2023, a Caserta presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio.Il Convegno coinvolgerà professionalità del mondo della magistratura, delle istituzioni, del mondo delle professioni, dell’associazionismo. Interverranno esperte ed esperti in tematiche sociali e dei diritti delle donne. Molto chiari e mirati gli obiettivi del convegno: sostenere il riconoscimento del valore dell’impegno e del sapere femminile alla lotta alle mafie e all’illegalità, attraverso la legislazione, la professionalità e l’associazionismo;

promuovere la cultura della legalità, in particolare quella locale, per riportare alla luce donne che, in tale ambito, si sono distinte;

sviluppare consapevolezza nei soggetti istituzionali ed educativi in merito alla violenza del silenzio e dell’invisibilità, scardinando il sistema culturale e valoriale che alimenta tali comportamenti prevaricanti e discriminatori; proporre modalità di intervento che portino a nuovi equilibri per una società sana, giusta e di pari opportunità di riconoscimento per cittadini e cittadine; progettare azioni di cittadinanza attiva che coinvolgano vari componenti della società e della comunità locale affinché le nuove generazioni abbiamo diversi modelli identitari e nuovi stili di vita.

Di seguito il programma: