A Caserta la XXVIII Edizione delle gare Nazionali Primo Soccorso CRI

Caserta. Si é svolta ieri, mercoledì 13 settembre 2023 .presso la sala Giunta del Comune di Caserta la conferenza stampa di presentazione della XXVIII Edizione delle gare nazionali di primo soccorso che si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 settembre rispettivamente alla Reggia e al Borgo di Casertavecchia.

La manifestazione , voluta dalla Croce Rossa Nazionale e ospitata dalla Croce Rossa Comitato di Caserta di cui è’ Presidente Teresa Natale , vedrà’ impegnati centinaia di volontari CRI che arriveranno da ben 18 Regioni D’ Italia. Si tratta di un’importante occasione per esercitarsi sul come intervenire in primo soccorso in caso di necessità’.Il 15 e il 16 settembre la città di Caserta si tingerà di rosso. Le gare , che si svolgeranno sabato a Casertavecchia ,saranno sottoposte ad una Giuria specializzata che assegnerà il punteggio al termine di ogni prova .

Hanno presenziato al tavolo della Conferenza Stampa, per L’ Amministrazione Comunale il Sindaco Carlo Marino , Il Vicesindaco Emiliano Casale, L’assessore all’ Istruzione alla Cultura e alla salute Enzo Battarra e l’ Assessore con delega su Casertavecchia Domenico Maietta. In rappresentanza della Croce rossa Nazionale era presente l’ addetto Stampa Marco Ottaviani e la Delegata Regionale CRI- area salute Angela Di Vico

A rappresentare la Croce Rossa – Comitato di Caserta c’era invece il Presidente Teresa Natale.

Era presente alla conferenza stampa anche il comandante della polizia municipale Luigi De Simone.Ha moderato i lavori l’ Editore della testata giornalistica BelvedereNews Antonio De Falco.

“Questa manifestazione arriva come giusto riconoscimento all’ enorme lavoro che la Croce Rossa mette in campo ogni giorno sull’ intero Territorio- ha dichiarato il Sindaco Carlo Marino – Il comitato CRI di Caserta ha sempre risposto presente tutte le volte che è stato chiamato in causa dall’Amministrazione Comunale. Ricordo perfettamente – ha continuato- il supporto che i volontari, diretti da Teresa Natale, hanno regalato ai cittadini nel periodo Covid portando cibo e medicinali nelle case delle persone risultate positive“. Parole di riconoscimento sono risultate essere anche quelle del Vicesindaco Emiliano Casale il quale ha elogiato l’enorme lavoro che la CRI- Caserta ha messo in campo per dare il giusto risalto ad una manifestazione di enorme importanza Nazionale. ” si creerà una scenografia raffinata e professionale- ha dichiarato- per coinvolgere l’intero sistema Caserta.

“In primis- ha dichiarato l’ Assessore Domenico Maietta – colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Carlo Marino , la Croce Rossa Nazionale e il Presidente della CRI di Caserta Teresa Natale per la brillante idea di organizzare queste gare in due posti meravigliosi del nostro territorio come la Reggia di Caserta e il Borgo di Casertavecchia. Sono convinto che i casertani e non solo loro risponderanno in massa ad un evento che oltre a mettere in risalto le bellezze dei posti sarà utile perchè ci insegnerà come intervenire in primo soccorso in caso di necessità”.

La parola poi è passata all’ Assessore alla cultura, alla Pubblica Istruzione e alla salute Enzo Battarra il quale ha spiegato ai presenti come questo lodevole appuntamento possa trasmettere un messaggio importante di sicurezza e di cultura. Inoltre l’assessore Battarra nel suo intervento ha sottolineato come questo evento serva a sensibilizzare ed educare la popolazione sull’importanza della solidarietà e del primo soccorso .

Il Presidente della Croce Rossa -comitato di Caserta – Teresa Natale- ha chiuso gli interventi ringraziando l’ Amministrazione Comunale per il supporto ricevuto ed ha spiegato :”Si comincerà venerdì con quattrocento volontari ,all’ evento parteciperanno anche i Presidenti dei Comitati CRI della Regione Campania. La sfilata avrà inizio venerdi sul piazzale della Reggia , dove ci sarà la presentazione delle squadre e questo fungerà da cerimonia inaugurale . il giorno seguente , sabato 16 settembre ,alle ore 9.00 le gare avranno ufficialmente inizio a Casertavecchia e si concluderanno con la premiazione prevista per le ore 20.00 ”

La conferenza stampa è terminata con un ricco buffet offerto ai numerosi partecipanti dalla Croce Rossa – Comitato di Caserta.