A Caserta presto 200 monopattini da noleggio

Caserta. La K-City, azienda che si occupa di sosta a pagamento in città, ha creato un prodotto , già sperimentato a Napoli , di noleggio monopattini. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha siglato l’ accordo con K-City e presto ci saranno ben 200 monopattini che i cittadini potranno usare per brevi spostamenti da una zona all’ altra dell città.

In alcune zone del centro saranno posizionate, in via sperimentale per 12 mesi, 60 rastrelliere metà delle quali serviranno per i monopattini mentre l’ altra metà per lo stazionamento delle biciclette. Dopo la sperimentazione le rastrelliere resteranno a disposizione dell’amministrazione comunale. Questa idea , proposta dalla K-City, è stata subito recepita da Emiliano Casale , Assessore alla Mobilità , ed approvata con una Delibera di Giunta dall’Amministrazione Comunale.

“ Con questa iniziativa – ha spiegato Emiliano Casale – diamo seguito al progetto delle piste ciclabili e allo sviluppo della mobilità sostenibile. Tutti i monopattini saranno muniti di Gps antifurto e di sensori utili ad analizzare la qualità dell’ aria .Così’ facendo – continua Casale-riusciremo ad ottenere una serie di report per capire lo stato di inquinamento in determinate zone della città oltre che analizzare i vari flussi di movimento. In più’ i monopattini saranno vincolati ad un livello di velocità che varierà a secondo delle zone di percorrenza che sarà molto limitato nelle strade sottoposte alla ztl. La K-City, inoltre , -continua l’ Assessore Casale- ha accolto l’ istanza dell’ amministrazione comunale di fornire gratuitamente 3 moto elettriche alla Polizia Municipale e alcuni monopattini destinati agli spostamenti dei dipendenti comunali che durante l’orario di lavoro dovranno spostarsi per eventuali sopralluoghi .

La sperimentazione partirà da metà dicembre prossimo. Dopo i dodici mesi previsti- conclude Casale– valuteremo la possibilità di presentare un progetto valido per la realizzazione a pieno titolo di una mobilità sostenibile . Vogliamo fare in modo che i cittadini vivano il territorio comunale senza automobili ma. in ogni caso, con mezzi adeguati allo spostamento e tali da ridurre al massimo ogni forma di inquinamento”.