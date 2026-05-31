Premio Amarena 2026: tra gusto, cultura e spettacolo a Piano di Sorrento

Prosegue con un ricco calendario di appuntamenti la quinta edizione del Premio Amarena, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’amarena dei Colli di San Pietro, autentica eccellenza del territorio della Penisola Sorrentina. Tra gastronomia, letteratura, teatro e cinema, il programma si presenta come un viaggio che celebra tradizione, talento e identità locale.

Il secondo appuntamento è fissato per il 19 giugno alle ore 20.30 presso Villa Fondi con “Dolci d’Amare…na”, un originale concorso organizzato dall’Associazione Archimede che vedrà protagonisti appassionati e professionisti della pasticceria.

I concorrenti saranno chiamati a realizzare dolci utilizzando l’amarena dei Colli di San Pietro come ingrediente principale.

Le creazioni saranno esaminate da una giuria qualificata composta, tra gli altri, da rappresentanti dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina e della Comunità Slow Food impegnata nella tutela di questo prezioso prodotto locale.

A condurre la serata saranno Giuseppe Gargiulo, presidente della Pro Loco, e il direttore artistico Biagio Verdicchio.

Il 26 giugno, a partire dalle ore 20.50 presso i Colli San Pietro, spazio a “Tramonto d’Amare…na”, una serata dedicata all’intrattenimento e alla cultura.

L’evento si aprirà con la performance artistica “Pacienz’ ‘e cucchiarell’… fa’ ‘a rrobba bell’’ del gruppo teatrale ‘A Chiorm.

Protagonisti della serata saranno la scrittrice Alessandra D’Antonio, autrice del romanzo “Dopo una lunga notte”, e l’attore Gino Rivieccio, che saranno intervistati e premiati dal direttore artistico Biagio Verdicchio.

Un incontro che unirà letteratura, spettacolo e testimonianze artistiche in una suggestiva cornice al tramonto.

Gran finale domenica 28 giugno sulla terrazza di Villa Fondi con “Stelle d’Amare…na”, il tradizionale gala conclusivo della manifestazione in programma dalle ore 20.45.

La serata si aprirà con la proiezione del cortometraggio sociale “Lacerazioni” del regista Massimiliano Pacifico, interpretato da Sergio Rubini e Ivana Lotito, seguita dalla premiazione dell’opera.

A seguire, il pubblico potrà assistere a un talk dedicato al mondo del cinema, della televisione e del teatro, con la partecipazione di numerosi volti noti del panorama artistico italiano: Flavia Gatti, Adriano Pantaleo, Biagio Musella, Cartisia Somma, Antonio Buono, Antonio Incalza, Noemi Sales, Daniele Ciniglio e Silvia Iannoni.

Un’occasione per conoscere da vicino protagonisti di produzioni televisive e cinematografiche di grande successo, da Mare Fuori alle nuove produzioni legate all’universo di Gomorra.

A presentare la serata conclusiva saranno l’attrice e conduttrice Rose Chiacchierini e il direttore artistico Biagio Verdicchio.

Il Premio Amarena si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il patrimonio agroalimentare locale attraverso un linguaggio contemporaneo che intreccia cultura, arte, gastronomia e spettacolo, trasformando l’amarena dei Colli di San Pietro nel simbolo di un territorio ricco di tradizioni e talenti.