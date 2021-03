A “Dietro l’Angolo” la Musica Sacra e la Santa Pasqua maddalonese.

MADDALONI (Caserta) – Sabato 27 marzo 2021 torna in diretta la trasmissione “Dietro l’Angolo” di New Radio Network.

Come è noto la più che quarantennale trasmissione radiofonica (già con indici di ascolto di tutto rispetto ai tempi di “Radio Maddaloni International”) è ideata e condotta da Carlo Scalera e si occupa di fotografare il territorio, le attività le emergenze e le occasioni di sviluppo, le bellezze e le brutture di una città talvolta controversa e altre no.

Sabato 27 marzo 2021, in vista della Santa Pasqua e delle tradizioni religiose e laicali che a questo momento liturgico si ispirano, la puntata è dedicata alla Pasqua e alla Musica, in particolare alla musica sacra di questo momento dell’anno liturgico. La trasmissione come di consueto inizierà alle ore 11 per terminare alle ore 12.30.

A guidare gli ospiti e a salutare i radio video spettatori (la diretta è anche video sui canali social, e non solo dal portale della emittente radiofonica) sarà Carlo Scalera che avrà affiancato dal cronistorico maddalonese Michele Schioppa (da Busto Arsizio) e Francesco Marino (Direttore di Casertafocus).

Ospiti di tutto rispetto e più che mai in linea con il tema della trasmissione: il Teologo, filosofo e docente universitario prof. don Edoardo Scognamiglio, che da quasi trent’anni è la guida spirituale della chiesa di San Francesco d’Assisi di Maddaloni e della Processione del Cristo Morto e dell’Addolorata (detta anche del Venerdì Santo) di Maddaloni; e poi tre Maestri, tre musicisti, tre Direttore, tre compositori ed arrangiatori, tre rappresentanti delle realtà artistico culturali che studiano promuovono ed eseguono la Musica, in particolare con attenzione anche a quella classica e religiosa, non solo a Maddaloni ma anche oltre i confini provinciali e regionali: Maestro Luigi Ceci, Maestro Luigi Pascarella e Maestro Antonio Barchetta. I tre Maestri, simbolo dell’Orchestra Provinciale “Luce”, del Banda Sinfonica della Città di Maddaloni (e Orchestra Junior del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” e del Coro ed Orchestra dell’Associazione Culturale Musicale “Aniello Barchetta”, sono in questo momento la sintesi della musica classica, storica e religiosa maddalonese.

Interverrà inoltre Gianni Trematerra degli Arka, reduce dell’esperienza sanremese, già finalisti a Sanremo rock.

Nella seconda parte della trasmissione, sarà ospite anche il sindaco di Caserta, il dott. Carlo Marino.

La parte tecnica e la regia della trasmissione è affidata a Morena Servidei, Antonio Sferragatta ed Enzo Pace.

Come di consueto si ricorda che per ascoltare la trasmissione è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,80 mhz o in streaming su www.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social facebook “new radio network official” al link https://www.facebook.com/NewRadioNet/ . È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.