A FRANCO PAOLELLA IL PREMIO AL MERITO CIVICO

Caserta. Conferito a Franco Paolella, promotore e direttore del Centro Ambientale e dell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro, il Premio al Merito Civico ” Salvatore Ricciardi” istituito nel 1977 dal Lions Club Caserta Host in favore delle persone fisiche e giuridiche di Terra di Lavoro che si siano distinte particolarmente in attività di pubblico interesse. “Per il 2021″ – dichiara il presidente Guelfo Pisapia – ” la scelta tra i fautori del conseguimento del bene comune è ricaduta sul protagonista della rinascita del sito borbonico che era stato desertificato per la presenza infausta e devastante di una popolosa colonia di daini, oltre 600 esemplari, divoratori accaniti del sottobosco. Grazie alla sua intensa opera con i volontari della sezione WWF di Caserta è riuscito a riequilibrare l’ecosistema dell’importante sito esteso 76 ettari sulle collie di Montemaiulo e Montebriano da cui sgorga la cascata del Parco vanvitelliano. Il verde rinato e l’avifauna ripristinata sono due elementi fondamentali ammirati dai visitatori e dagli studiosi”. Si deve alla costanza ed alla passione del professor Francesco Vincenzo Paolella il recupero di una delle attrattive di maggiore valore del territorio casertano. “Il suo merito” – conclude Pisapia – “andava doverosamente additato alla estimazione ed alla riconoscenza collettiva”.

Presidente del Comitato Comunicazione

e Marketing

Alberto Zaza d’Aulisio