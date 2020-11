A Maddaloni arriva il primo parco giochi per cani

In questi giorni è spuntato un cartello in via Matilde Serao, in una delle aree verdi antistanti il quartiere IACP.

Quell’area a breve, avrà una destinazione ben precisa. Si trasformerà infatti in un dog – park, un parco giochi per gli amici a 4 zampe. Sarà il primo dog park di Maddaloni, attrezzato con giochi per cani e panchine per i proprietari.

Il progetto è stato redatto dal funzionario Gnarra, responsabile del verde pubblico dell’ufficio tecnico del comune di Maddaloni è stato approvato con delibera di giunta del 29-10-2020.

Il costo totale del dog park, che sarà realizzato dalla ditta ARCHE’ Soc. Coop srl di Scafati (SA) che ha un costo complessivo di € 20.000, sarà realizzata dalla ditta individuata per affidamento diretto, così come previsto dalla normativa, con una somma complessiva di circa € 17.000. Questa impresa che lo realizzerà è quella che, attualmente, cura la manutenzione del verde pubblico in città.