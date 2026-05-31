Grande successo per la IV edizione del Premio Letterario “G. Pontano”: protagonisti i giovani talenti della scrittura

Napoli, 30 maggio 2026 – Una mattinata intensa, ricca di emozioni, riflessioni e applausi ha accompagnato la quarta edizione del Premio Letterario “G. Pontano”, ospitata sabato 30 maggio nella suggestiva Sala degli Specchi dell’Istituto Pontano di Napoli.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso nel panorama culturale cittadino, ha coinvolto gli studenti del triennio delle scuole superiori di Napoli e provincia, chiamati a confrontarsi quest’anno con il tema “Il coraggio della libertà”. L’edizione 2026 è stata dedicata alla memoria della professoressa Concetta Lauro, figura particolarmente amata dalla comunità scolastica.

A dare il benvenuto agli ospiti e ai partecipanti è stata la dirigente scolastica Emma Armentano, che ha sottolineato il valore profondo della scrittura come strumento di crescita personale e di espressione autentica.

“Per noi è stato importante dare ai ragazzi la possibilità di scrivere, di esprimersi, di consegnare agli altri la parte più vera del proprio pensiero”, ha dichiarato la preside. Un messaggio che ha trovato piena conferma nell’elevata partecipazione degli studenti e nella qualità degli elaborati presentati.

La manifestazione ha visto la presenza di prestigiosi ospiti del mondo della cultura e delle istituzioni, tra cui Franco Roberti, Maurizio de Giovanni, Maurizio Ponticello, Dino Falconio, Lorenzo Ruggiero e Leandro del Gaudio, che hanno premiato i vincitori e condiviso con i ragazzi esperienze, riflessioni e testimonianze.

Particolarmente toccante il ricordo della professoressa Lauro, definita dalla dirigente scolastica “una donna che ha saputo essere madre impeccabile, amica ideale, docente appassionata e presenza autentica nella vita di tanti ragazzi”.

Anche il presidente Pasquale Antonio Serra ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, invitando i giovani a coltivare la lettura oltre la scrittura: “Il messaggio che sento di dare a questi giovani è semplice: leggete, leggete, leggete. La lettura apre la mente e aiuta a costruire un pensiero libero e consapevole”.

I vincitori dell’edizione 2026

Sezione Poesia

1° classificata: Viviana Ferrone (Liceo Giambattista Vico) con “Manchester 1903”.

2° classificata: Michela Amore (Liceo Pansini) con “Ancorato al cielo”.

3° classificato: Nicola Stella (Liceo Buchner di Ischia) con “Coraggio e Libertà”.

Menzioni speciali:

Classe III Classico;

Marco Scimone (Liceo Giordano Bruno) con “Oracoli”;

Anita Alfieri (Liceo Adriano Tilgher) con “Crepe”.

Sezione Narrativa

1° classificato: Andrea Gagliardi (Liceo Mercalli) con “Haredi”.

2° classificata: Matilde Iacono (Liceo Buchner di Ischia) con “Quel giorno in cui scelsi di sfidare l’alta marea della solitudine”.

3° classificata: Rita Tellone (Liceo Umberto) con “A te che aspetti insieme alla polvere”.

Menzioni speciali:

Manuela Gargiulo (Liceo Pansini) con “Il coraggio della libertà”;

Francesca Galdiero (Liceo Mercalli) con “Libertà o follia”.

Sezione Inglese

1° classificata: Desandi Jayasinghe (Liceo Pansini) con “The Price of Becoming”.

2° classificata: Virginia Lalli (Istituto Pontano) con “Freedom”.

3° classificata: Arianna Pappalardo (Liceo Buchner di Ischia) con “The Courage of Freedom”.

Ai primi tre classificati di ciascuna sezione sono stati assegnati buoni Amazon del valore di 150 euro, 100 euro e 50 euro rispettivamente per primo, secondo e terzo posto.

Ancora una volta il Premio Letterario “G. Pontano” ha confermato la sua missione: offrire ai giovani uno spazio di ascolto, creatività e confronto, valorizzando la forza della parola scritta come strumento di libertà, consapevolezza e crescita personale.