A San Nicola si parla di fibromialgia, l’illustre sconosciuta

San Nicola La Strada – Un interessante convegno con relatori illustri è stato organizzato per domani, venerdì 30 giugno, alle ore 17.30 nel Salone Borbonico di san Nicola La Strada dalla commissione pari opportunità del comune di San Nicola La Strada, la cui delegata, la dott.ssa Carmela Ferrante è una stimata endocrinologa che da anni opera presso l’ospedale di Maddaloni.

A parlare di questa patologia e della sofferenza illegittima, come recita il sottotitolo del convegno, dopo i saluti istituzionali il dott. Ambrogio Petrillo, reumatologo; la dott.ssa Antonella D’Andrea, psicologa; Rosaria De Vitiis referente per la Campania del CUF e la stessa dott.ssa Carmela Ferrante endocrinologa. Prima delle conclusioni affidate all’on. Loredana Raia, vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, ci sarà la proiezione di un corto dal titolo “L’armatura invisibile”. Il convegno moderato dal giornalista Luigi Russo ed introdotto dalla presidente della commissione pari opportunità Carmela Raucci, vuole perseguire un duplice fine: sensibilizzare su una malattia tanto sconosciuta quanto invalidante e fornire una corretta informazione sulla diagnosi e di questa malattia, nota anche come sindrome di Atlante. La fibromialgia è una patologia reumatica extra-articolare, riconosciuta dall’OMS nel 1992, caratterizzata non solo da dolore muscolo-scheletrico diffuso, ma anche da profondo affaticamento e da numerose altre manifestazioni cliniche a carico di diversi organi e apparati. La malattia ha comunque una prognosi benigna, ossia non è degenerativa o fatale. In Italia ha un’incidenza fra il 2% e il 4% della popolazione e colpisce principalmente le donne in età fertile e lavorativa. La fibromialgia in Italia non è inclusa negli elenchi ministeriali delle patologie croniche e non è dunque inserita nei LEA, livelli essenziali di assistenza. Ciò significa che i pazienti non hanno diritto all’esenzione da ticket per prestazioni specialistiche, farmaci o qualsiasi forma di terapia.

“Come delegata alla sanità, nello scorso anno, qui a San Nicola, ho organizzato le domeniche della salute che hanno avuto un riscontro molto positivo. Con questo convegno, seppur trattando di una patologia, si vuole porre l’accento sulla condizione psicologica dei pazienti, che spesso, proprio a causa di una scarsa conoscenza di questa malattia, non vengono considerati alla stregua di altri pazienti e talvolta anche emarginati, nonostante la fibromialgia possa arrivare anche ad essere invalidante. In quest’ ottica si vuole evidenziare il diritto del paziente ad assistenza e cure, in questo senso si intende la pari opportunità , ovvero come pari dignità del malato di fibromialgia” ha specificato la dott.ssa Carmela Ferrante.

Il convegno è aperto a tutti coloro che vogliano informarsi, conoscere meglio questa sindrome e imparare a guardare con un’attenzione diversa le persone affette da fibromialgia.