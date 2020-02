A San Prisco nasce l’associazione ‘Progetto Tifata’

SAN PRISCO – Nasce ufficialmente l’associazione “Progetto Tifata” a San Prisco. Il nuovo sodalizio avrà sede in via Pola, angolo via Michele Monaco, nei pressi della Chiesa Madre. Impegno civile e sociale saranno alla base dell’attività del neonato gruppo. «La nostra associazione – fanno sapere i soci fondatori di ‘Progetto Tifata’ – nasce dall’amore che tutti noi abbiamo per San Prisco.

La nostra città ha delle enormi potenzialità e risorse e riteniamo che debbano essere totalmente sfruttate. Stiamo già lavorando a progetti ed iniziative che vedranno la luce nei prossimi mesi. Il nostro non sarà mai un gruppo chiuso in se stesso; per questo invitiamo tutti ci cittadini ad aderire all’associazione, affinché ognuno porti il proprio prezioso contributo».



Sono già tanti i cittadini che fanno parte del gruppo di “Progetto Tifata”. Tra questi ci sono: Pasquale Monaco, Antonio D’Angelo, Giovanni Pezzella, Giuseppina Iavarone, Agostino Pezzella, Gabriella Capurso, Carlo Merolla, Francesco Feola, Giuseppe Monaco, Pasquale Esposito, Marianna Abbate, Raffaele Pezzella, Lucia Iannotta, Francesco Di Nardo, Gennaro Papale, Giuseppe Foniciello, Francesco Monaco e Maria Rosaria Di Nuzzo.

La sede di via Pola è già aperta e a disposizione di tutti i cittadini di San Prisco.