A Scampia la nuova iniziativa di Calatia Rosa: uno sportello d’ascolto per l’anoressia

Napoli – Il supporto di Calatia Rosa cresce ed ascolta le esigenze della realtà in cui opera. nasce “Siamo qui per ascoltare” il nuovo sportello dell’associazione casertana nel cuore di Scampia. Lo sportello, che ha sede nella palestra ASD “Le ali di Scampia”, dedicata alla giovane Gelsomina, vittima di camorra, in collaborazione con la Regione Campania, è un punto di ascolto per le ragazze che soffrono del male oscuro dell’anoressia. “Ancora una volta lo sport e il sociale insieme per le donne e per i giovani, per aiutarli ad uscire da uno dei tanti tunnel che affliggono la nostra società” – ha dichiarato con orgoglio il fondatore di Calatia Rosa Clemente Di Crescenzo,che condividerà questa nuova avventura con la referente di Calatia Rosa su Scampia Cira Celotto.