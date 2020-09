A Settembre al Borgo anche quest’anno i Taranterrae hanno animato i vicoli con la loro musica

Il gruppo di musica popolare Taranterrae che nasce a Casertavecchia riesce sempre a esprimere con semplicità e travolgente passione l’amore verso i canti del mondo contadino della più grande provincia d’Italia la Terra di lavoro Questi canti sono stati raccolti dalla viva voce di anziane dalle quali hanno ricevuto tanti testi le cosiddette stufette, dei veri versi poetici. La musica delle classi subalterne è la musica popolare (detta anche “folk”) è la musica prodotta dal popolo, dalle classi subalterne innanzitutto è sempre musica occasionale, legata cioè a un certo fatto, a un certo momento della vita o della storia di un popolo.

Essendo tramandata oralmente, la musica popolare è sottoposta a continue variazioni, a continue modifiche. In molti casi, di uno stesso canto esistono decine e decine di versioni, alcune molto diverse fra loro, che testimoniano i passaggi da una generazione all’altra, da una zona all’altra, da una situazione storica all’altra o semplicemente da un esecutore all’altro.

In questo festival Settembre al borgo al suo 48 esimo anno il gruppo Taranterrae ha cantato per le bellissime stradine i canti raccolti coinvolgendo il pubblico presente così come anticamente si faceva nelle campagne, nelle corti dove si cantava per accompagnare il lavoro, per una serenata d’amore o per il solo gusto di stare bene insieme ottenendo un successo inaspettato. Tanti anni di lavoro di ricerca e di confronto con autorevoli studiosi e cultori della musica tradizionale hanno permesso al gruppo di esprimere un sound nuovo ma con le radici nella storia della musica della nostra terra.

Anche quest’ anno i Taranterrae hanno animato le strade del borgo di Caserta Vecchia durante le serate di Settembre al Borgo. Come sempre intorno a loro le persone si sono intrattenute ad ascoltare, cantare e ballare accompagnando con le mani e con la voce ritmi e melodie che fanno parte della nostra storia e della nostra cultura. Una presenza, la loro, sempre gradita ed attesa dagli habitué della kermesse ed una piacevole scoperta per chi visita per la prima volta il borgo in occasione di questi eventi.