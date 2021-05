A SMILE si parla di bullismo e cyberbullismo con Fabio De Nunzio. Leggi come seguire la diretta

Maddaloni. SMILE, il nuovo programma ideato e condotto per New Radio Network da Lucia Grimaldi con la regia di Antonio Sferragatta è un format che affronta con il sorriso i temi importanti della vita e offre interessanti spunti di confronto e riflessioni, con leggerezza, senza mai cadere nella banalità.

Il programma , giunto alla sua terza puntata, mercoledì affronterà un tema attualissimo: il bullismo e il cyberbullismo. a parlarne ai microfoni di New Radio Network con Lucia Grimaldi ed Armando Corsini, avvocato ed autore del libro “Il potere della mente e dell’anima” ci saranno Luigi De Lucia, presidente UISP Caserta e Fabio De Nunzio. Fabio, che per anni è stato inviato di Striscia la Notizia occupandosi di tante inchieste, oggi ha fatto di questo tema una missione. Con il suo libro “Sotto il segno della bilancia”, scritto a 4 mani con Vittorio Graziosi, ha girato l’Italia incontrando tanti giovani per parlare di questo problema che permea la vita delle nuove generazioni in maniera spesso subdola e mortale, ed è riuscito anche a salvare dei ragazzi da un baratro certo.

La trasmissione sarà visibile sulla pagina Facebook, il canale Youtube ed il sito newradionetwork.com.

Ci sarà la possibilità di intervenire in chat con domande agli ospiti e di interagire.

Inoltre è ancora aperto il concorso: scopri l’ospite misterioso di mercoledì 26 maggio. Al vincitore, che sarà proclamato in un’apposita diretta lunedì 24 maggio, sarà consegnato un premio offerto da uno sponsor della radio.