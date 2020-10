Abbandono rifiuti speciali in strada/ la denuncia del WWF ITALIA

Pubblichiamo la denuncia sull’abbandono dei rifiuti del WWF

OGGETTO: denuncia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. a carico di: IGNOTI

• Per la violazione del divieto di cui all’art. 192 del D.lgs. 152/2006 , punita penalmente dall’art. 256 dello stesso D.lgs 152/2006 – per l’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi , aventi quantità e qualità tal i da far presumere che siano derivanti da attività di impresa.

In data 24-10-2020, alle ore: 10:30 circa, lo scrivente dott. GATTO Alessandro, nato a Napoli, il 08-10-1972, Guardia Giurata Venatoria,insieme al Sig. BORRELLI Antonio, nato ad Aversa, il 16-11-1968, entrambi Guardie Giurate Venatorie, con decreti rispettivamente n. 303 del 16-10-2020 (Alessandro Gatto) e n. 195, del 25-07-2019(Antonio Borrelli) ed in possesso anche dei Decreti di Guardia Giurata Zoofila rilasciati dalla Prefettura di Caserta,

denunciano il reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. a carico di: IGNOTI

• Per la violazione del divieto di cui all’art. 192 del D.lgs. 152/2006 , punita penalmente dall’art. 256 dello stesso D.lgs 152/2006 – per l’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi, aventi quantità e qualità tali da far presumere che siano derivanti da attività di impresa.

Durante il nostro servizio di vigilanza odierno, con ordine di serviziodella Polizia Provinciale di Caserta, n. 558, del 25-09-2020, abbiamo riscontrato, presso l’area industriale di Bellona almeno tre siti con enormi quantità di rifiuti abbandonati. Le coordinate geograficheprecise del sito, rilevate con strumento GPS del telefono cellulare, sono: 41.1330280 Nord – 13.2232445 Est.

Da quanto rilevato e descritto è agevole ravvisare, a carico d’ignoti, la commissione del seguente reato:

1) Abbandono di rifiuti speciali e pericolosi derivanti, presumibilmente, per quantità e tipologia, da attività d’impresa – in violazione del divieto di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, punito penalmente dall’art. 256 dello stesso D.lgs. n. 152/2006.

Tanto doverosamente si comunica al Comando di P.G. in indirizzo, restandone a disposizione.

Aversa, 24–10-2020

Dott. Alessandro Gatto

Sig. Antonio Borrelli

FOTO