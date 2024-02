Abc lancia l’idea del Piedibus in città

Maddaloni- L’Associazione in Movimento a.b.c. organizza, per il giorno 25 febbraio 2024, l’Assemblea pubblica “Strade scolastiche e Piedibus” presso la Sala dell’ex Macello, in via Napoli.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà dalle ore 9:45 alle ore 13:00 del 25 febbraio.

Chiunque volesse condividere idee o spunti di riflessione sulla realizzazione dei due progetti, appunto Strade Scolastiche e Piedibus di cui l’Associazione a.b.c. è promotrice, potrà accedere liberamente all’assemblea. Abc lavora per una città a misura di bambino.

“Entrambe le proposte se realizzate, possono dar vita ad una vera e propria rivoluzione culturale, incidendo sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini – soprattutto dei bambini e dei ragazzi – e fornendo una soluzione al problema legato all’intenso traffico diffuso sul nostro territorio, contraddistinto da soste selvagge dinanzi alle scuole. All’ assemblea mostreremo tutti i vantaggi che può dare alla crescita dei bambini e delle nuove generazioni.

Non si deve aver fretta di realizzarle subito, ma almeno dare vita ad un percorso, partendo con degli esperimenti.” Dichiara Giuseppe Morgillo fondatore di Abc.

L’ associazione sta invitando e inviterà non solo tutti gli esponenti delle istituzioni locali , ma anche diversi esponenti delle istituzioni che sposano queste tematiche.

“Siamo fiduciosi nella partecipazione attiva della comunità, delle associazioni, delle istituzioni e dei dirigenti del mondo scolastico.” si legge sulla pagina Facebook dell’associazione.

Appuntamento quindi il 25 febbraio dalle ore 9:45 alle ore 13:00 per raccogliere idee e proposte.