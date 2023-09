ACCADEMIA MUSICALE CITTÀ DI CASERTA SI CELEBRANO TRENTA ANNI DI ATTIVITÀ

Sarà questo appena iniziato il trentesimo anno di attività dell’Accademia Musicale Yamaha

di Caserta e San Nicola la Strada. Le due sedi, ampie, luminose e attrezzate, hanno accolto e

continuano ad accogliere centinaia di bambini e ragazzi che vogliono seguire un percorso formativo

di crescita con la musica. A dirigere l’Accademia è Mena Santacroce.

Queste le sue parole: «Con orgoglio posso dire di aver iniziato trenta anni fa con le sole mie

forze, realizzando il sogno di aprire una scuola di musica, alla quale mi sono dedicata con passione

e dedizione per tutti questi anni. Con il supporto della mia famiglia e di tanti amici musicisti che da

anni collaborano con noi, abbiamo costruito e consolidato due realtà attive con un’offerta formativa

sempre varia e attuale».

L’Accademia è convenzionata con il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno per i corsi

pre-accademici ed è sede esclusiva dei corsi Yamaha sul territorio. Due fiori all’occhiello che fanno

dell’Accademia una realtà davvero unica.

«L’Accademia – ricorda ancora la direttrice – offre corsi che vanno da quelli per bambini a

partire dai 18 mesi con il percorso “Le avventure musicali di Toby” a quello su tastiera a partire dai

3 anni. E ancora, dai corsi per tutti gli strumenti e canto per bambini, ragazzi e adulti ai corsi pre-

accademici con esami in sede. In più anche corsi di musicoterapia, laboratori di musica d’insieme,

composizione, corsi di teoria e solfeggio. Quindi, armonia e improvvisazione. E poi ci sono il Coro

e l’Ensemble Mareluna che nasce all’interno del progetto di musica d’insieme attivo presso

l‘Accademia Musicale Yamaha di Caserta e San Nicola la Strada. L’Ensemble Mareluna, diretta dal

maestro Emilio Di Donato, è stata diverse volte protagonista di eventi e concerti.

L’Accademia è un luogo dove è possibile trovare il percorso musicale più adatto alle proprie

esigenze. «Questo trentesimo anno sarà ricco di eventi, concerti, seminari, corsi di formazione e

tante belle collaborazioni sempre con la musica nel cuore».

Info. L’Accademia ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 – 0823/325824 e a San Nicola

la Strada alla via Napoli 8 – 0823/422193.