Accoltella due coetanei a Marano, denunciato 15enne

Paura nella tarda serata a Marano di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni ha accoltellato due 16enni al culmine di una lite. I feriti sono stati trasportati in ospedale: non sono in pericolo di vita. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte in via Falcone. Alcuni residenti, allarmati dalle urla provenienti dalla strada, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il personale sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’aggressione sarebbe scaturita da un diverbio tra i tre giovani, degenerato rapidamente. Il 15enne, incensurato, avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente i due coetanei. I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza: uno presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie; l’altro presso l’Ospedale San Giuliano. Le loro condizioni sono serie ma, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbero in pericolo di vita. Dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle prime attività investigative, sono riusciti a rintracciarlo nel giro di poche ore. Il 15enne è stato quindi denunciato e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità ulteriori.