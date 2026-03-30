Cronaca

Accoltella due coetanei a Marano, denunciato 15enne

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno della violenza tra giovanissimi dove sempre più spesso liti tra adolescenti degenerano in episodi di grave aggressività.

Di Peppe Sacco

Paura nella tarda serata a Marano di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni ha accoltellato due 16enni al culmine di una lite. I feriti sono stati trasportati in ospedale: non sono in pericolo di vita. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte in via Falcone. Alcuni residenti, allarmati dalle urla provenienti dalla strada, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il personale sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’aggressione sarebbe scaturita da un diverbio tra i tre giovani, degenerato rapidamente. Il 15enne, incensurato, avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente i due coetanei. I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza: uno presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie; l’altro presso l’Ospedale San Giuliano. Le loro condizioni sono serie ma, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbero in pericolo di vita. Dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle prime attività investigative, sono riusciti a rintracciarlo nel giro di poche ore. Il 15enne è stato quindi denunciato e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità ulteriori.