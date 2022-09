Accusato di violenza sessuale, rinviato a giudizio dottore, di S. Marco Evangelista

Pubblicità elettorale

S. Marco Evangelista – Il titolare di un omonimo studio medico , ossia il titolare che si occupava di una branca della medicina il medico sportivo P.C., 69 anni di San Marco Evangelista, finito ai domiciliari due giorni fa accusato di violenza sessuale aggravata su minorenni, martedì prossimo sarà interrogato dal gip Pasquale D’Angelo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Due giorni fa la polizia di Stato di Caserta a seguito di alcuni indizi, ha successivamente eseguito l’ordinanza con la quale al l’uomo , 69enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato adottato all’esito di un’indagine, coordinata da questa Procura e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, che ha permesso di raccogliere plurimi elementi indiziari, fatta salva la presunzione di innocenza fino alla sentenza irrevocabile, a carico di C.P., il quale, in occasione delle visite effettuate presso il suo studio da ragazze minorenni per ottenere il rilascio di certificati di sana e robusta costituzione per l’attività sportiva agonistica, avrebbe commesso abusi sessuali, consistiti in palpeggiamenti reiterati su seno, glutei e genitali.

In particolare, nel corso dell’attività investigativa, sono stati ricostruiti almeno cinque episodi di violenza sessuale perpetrati in danno di altrettante vittime tra l’ottobre ed il dicembre 2021