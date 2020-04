Acerra: evade dagli arresti domiciliari per ben 2 volte in sole dodici ore

ACERRA – I Carabinieri della Stazione di Acerra hanno arrestato per evasione C.T., 30enne del posto già sottoposta agli arresti domiciliari.

La donna si è allontanata dalla sua abitazione ma è stata immediatamente individuata e condotta in stato di arresto a casa.

Nel pomeriggio, i militari hanno nuovamente raggiunto la sua abitazione e scoperto che avesse nuovamente violato la misura.

Rintracciata poco dopo nell’appartamento di un’amica, la 30enne è stata arrestata per la seconda volta e ristretta in camera di sicurezza. E’ ora in attesa di giudizio.