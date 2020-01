Acerra – Ignoti malviventi squarciano la tensostruttura sportiva di Via Manzoni

ACERRA – “Un gesto davvero grave per tutta la città, non solo per gli sportivi”. Così il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha informato i cittadini acerrani del gravissimo gesto vandalico nei confronti della tensostruttura di Via Manzoni.



“I vigili urbani questa sera (mercoledì 8 gennaio 2020, ndr.)” – ha affermato il primo cittadino – “hanno scoperto che qualche criminale, con un atto vandalico, ha danneggiato e tagliato il telone della tensostruttura di via Manzoni che avevamo provveduto a sistemare dopo i danni del maltempo del 2018.



Questi vili” – ha aggiunto il Sindaco – “non hanno compiuto solo un atto criminale contro la struttura sportiva, che contribuisce al vivere civile dei nostri ragazzi, ma contro Acerra e gli Acerrani, e non deve passare sotto silenzio e dovrà essere punito con intransigenza” – ha sottolineato Lettieri – “Sono sicuro che anche questa volta l’intera comunità sarà unita per affrontare, in maniera coesa, l’ennesimo episodio contro l’impegno e il sacrificio di chi vuole continuare a migliorare la nostra terra.



Noi proseguiremo con il sogno di migliorarla” – ha, infine, concluso.