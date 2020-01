Acerra – Operazione della Polizia di Stato “alto impatto”

ACERRA – In merito all’operazione “alto impatto” della Polizia di Stato che questa mattina sul territorio della città di Acerra ha interessato in modo trasversale diversi ambiti d’intervento con la collaborazione dei vigili urbani per le attività di propria competenza in materia di controlli edilizi e sulle residenze, il Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri esprime la sua soddisfazione:

“Aumentare la sicurezza è l’obiettivo che ci siamo posti con le telecamere di videosorveglianza e garantendo la collaborazione della Polizia municipale alla Polizia di Stato. La prosecuzione dei controlli nel centro storico è un importante segnale per la sicurezza dei cittadini e per la serenità dei residenti e delle famiglie.



Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia di Stato per quanto stanno facendo e il dirigente del locale Commissariato che sta ponendo molta attenzione su questo tipo di attività molto apprezzate dai cittadini, contribuendo ad accrescere il senso di sicurezza percepita oltreché a garantire la legalità”.