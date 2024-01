“ACTION DAY”: IMPORTANTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale, diretta dal Comandante Antonio Piricelli, ha svolto oggi una

intensa attività di controllo sul territorio cittadino. Un vero e proprio “Action Day”, che ha

visto impegnato un numero importante di agenti nonché diversi carri attrezzi per la

rimozione delle auto in divieto di sosta e, in particolare, quelle impropriamente

parcheggiate all’interno degli spazi riservati ai disabili.

Due pattuglie sono state collocate nelle vicinanze della Reggia, una in Viale Douhet

(angolo Viale Ellittico) e l’altra in Viale Ellittico, all’altezza dell’ingresso dell’Università. Due

moto di servizio hanno agito sull’intero territorio cittadino, mentre nelle aree limitrofe alla

stazione ferroviaria si è svolta un’attività di controllo da parte di una motocicletta con

personale a bordo in borghese. Altri due posti di controllo sono stati predisposti davanti

allo Stadio “Pinto” e in Piazza Andolfato.

Il Comandante Piricelli ha annunciato che l’intenzione è quella di organizzare almeno due

“Action Day” al mese.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato l’Assessore alla Polizia Municipale, Massimiliano Marzo

– è garantire sempre la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge, anche in presenza di

un organico ridotto. Giornate come questa, che si riproporranno ciclicamente, dimostrano

come la volontà di lavorare nell’esclusivo interesse della comunità può portare ad avere un

servizio efficiente e a raggiungere risultati importanti. Saremo sempre molto rigorosi nel far

rispettare le regole: il nostro obiettivo è rendere ancora più vivibile la nostra città”.