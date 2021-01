Adagio napoletano. Bruno Garofalo racconta il suo spettacolo ai microfoni di New Radio Network

Il mondo dello spettacolo non si ferma, si reinventa, rielabora nuove modalità e porta in scena, nonostante tutto l’arte e la cultura del nostro bel Paese, che non eguali.

Ancor di più a Napoli, patria e culla di un patrimonio riconosciuto a livello mondiale.

Domani alle ore 19.00, ai microfoni di New Radio Network, Lucia Grimaldi intervisterà Bruno Garofalo per il suo spettacolo Adagio Napoletano, che andrà in scena nel giorno dell’Epifania, alle ore 18.00 al teatro della canzone napoletana Trianon Viviani, la cui direzione artistica è stata affidata a Marisa Laurito. Tra gli interpreti ci saranno Lello Giulivo e Susy Sebastiano, anch’essi ospiti in trasmissione.

Sarà possibile seguire lo streaming dello spettacolo collegandosi al sito https://www.teatrotrianon.org/.