Addio a Enrica Bonaccorti, protagonista della televisione italiana

Enrica Bonaccorti, storica conduttrice, attrice e autrice televisiva, è scomparsa, oggi, 12 marzo 2026 a Roma all’età di 76 anni dopo una lunga malattia.

Negli ultimi mesi la presentatrice aveva affrontato con coraggio un tumore al pancreas, raccontando pubblicamente la sua battaglia e ricevendo il sostegno di tanti colleghi e del pubblico che l’aveva seguita per decenni.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Bonaccorti ha costruito una carriera ricca e variegata, muovendosi tra teatro, musica, radio e televisione. Prima di diventare un volto noto del piccolo schermo si era affermata anche come autrice musicale, collaborando con il grande cantautore Domenico Modugno e firmando i testi di canzoni celebri come La lontananza e Amara terra mia.

Il grande pubblico ha imparato ad apprezzarla soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, quando è diventata uno dei volti più popolari della televisione italiana. Tra i programmi che hanno segnato la sua carriera figurano Pronto, chi gioca?, Cari genitori e la prima stagione di Non è la Rai, trasmissioni che hanno fatto la storia del piccolo schermo.

Il suo stile diretto, ironico e spontaneo le ha permesso di instaurare un rapporto immediato con i telespettatori.

Nel corso della sua vita Bonaccorti è stata anche spesso al centro dell’attenzione per la sua vita privata.

Tra le relazioni più note c’è quella con Carlo di Borbone, appartenente alla storica dinastia dei Borbone. La loro storia d’amore durò circa tre anni e fu molto intensa.

La conduttrice raccontò in seguito di essersi persino allontanata temporaneamente dalla televisione per vivere pienamente quella relazione. Nonostante il forte legame, il rapporto finì, anche per le difficoltà legate al contesto aristocratico della famiglia del principe.

Con la scomparsa di Enrica Bonaccorti se ne va una protagonista di oltre mezzo secolo di spettacolo italiano. Conduttrice brillante, autrice talentuosa e donna dal carattere libero e autentico, lascia un segno importante nella storia della televisione e nel cuore di chi l’ha seguita nel corso della sua lunga carriera.